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Mimar Figen Erdağ Demircan; mutfaklarını yenilemek isteyenler için 8 fikir verdi:

2018 de mutfaklar daha çok oturma odası görünümünde, ahşap ile gri tonlarının ve vizon renginin kombinasyonları, açık raflarda kitaplar, bitkiler, resim çerçeveleri, oturma alanları, ada etrafı ve sabit oturumlar ile çeşitleniyor.