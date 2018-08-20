Mutfağınızı yenilemek istiyor fakat aklınıza fikir gelmiyorsa renk kontrastları, metalik ve endüstriyel görünüm, beton bu yılın mutfak trendleri arasında. Ayrıca meçtiğimiz sene karşımıza çıkan cesur renklerdeki mutfak kapıları bu yıl da görülüyor. İşte mutfağını sezon trendlerine uyarlamak isteyenler için öneriler...
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Mimar Figen Erdağ Demircan; mutfaklarını yenilemek isteyenler için 8 fikir verdi:
2018 de mutfaklar daha çok oturma odası görünümünde, ahşap ile gri tonlarının ve vizon renginin kombinasyonları, açık raflarda kitaplar, bitkiler, resim çerçeveleri, oturma alanları, ada etrafı ve sabit oturumlar ile çeşitleniyor.
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Koyu renkleri kullanmaktan çekinmeyin, farklı ve güçlü tezgah üstü aydınlatmalarıyla istediğiniz ışıkta çalışabilirsiniz.
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Ankastre ürünlerde de renk alternatifleri ön planda; bronz, koyu mavi,antrasit, krem renklerinden tarzınıza uygun olanını seçebilirsiniz
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Bronz ve bakır bu yıl sık sık karşımıza çıkacak. Armatürlerinizi, kapak kulplarını bu tonlarda, hatta antika görünümlü olanlara değiştirebilirsiniz.
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Doğa renkleriyle altın rengini birleştirmek bu yıl yükselişte. Bu rengi seviyorsanız mutfağınızda en azından aydınlatmanızı bu tonda seçebilirsiniz.
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Mutfak adaları artık vazgeçilmez. Üstelik mutfağınız büyükse artık biri çalışma alanı, biri de banket oturma olanı olmak üzere iki ada birden yaptırabilirsiniz.
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Açık raflar yükselişte. Aksesuarlarınızı sergilemek, bitki koymak, daha havadar, açık bir mutfak hissi yaratmak için bol bol açık raf sistemi kullanabilirsiniz.
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Eğer yeriniz müsaitse dikey dolaplar yerine yataya yayılan bir dolap sistemi tercih edebilirsiniz.
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