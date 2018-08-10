Nanchang Bayi - Hangzhou Lucheng maçı istatistikleri

Nanchang Bayi ve Hangzhou Lucheng, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 21 puanlı Nanchang Bayi 11. sırada bulunuyor, Hangzhou Lucheng 29 puana sahip ve 4. sırada. Nanchang Bayi son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hangzhou Lucheng son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 616 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nanchang Bayi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hangzhou Lucheng sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nanchang Bayi son hafta oynanan Shenzhen Ruby maçında 0-0 berabere kaldı.

Hangzhou Lucheng ise Shaanxi Chanba maçında 2-1 yenildi.

Nanchang Bayi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Nanchang Bayi, kendi sahasında 15 gol attı, 13 gol yedi.

Hangzhou Lucheng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Hangzhou Lucheng, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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