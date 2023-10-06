Son dakika haberi Beşiktaş seçime gidiyor

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Beşiktaş yönetimi, "İstifa" tepkileri üzerine olağanüstü kongre kararı aldı
Giriş: 06.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:22
Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir."