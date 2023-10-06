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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gaziantep'te kamyon faciası! Zincirleme gibi kazada 5 can kaybı var

        Son dakika haberi Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var

        Gaziantep'te bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi ölürken 5'i ağır 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:55
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        Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var
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        Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran plakalı otomobile çarptı. Kamyon ardından, bir minibüse ve otomobile çarptı.

        Kazada, ikisi çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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        Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

        Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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