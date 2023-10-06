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        Haberler Spor Voleybol Milli voleybolcu Gizem Örge Habertürk'e konuştu: 20 senelik yatırımın meyvesini topladık - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Gizem Örge Habertürk'e konuştu: 20 senelik yatırımın meyvesini topladık

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı isimlerinden Gizem Örge, Habertürk'te yayınlanan 'Meseleler' programına konuk oldu. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan tecrübeli libero, "20 senelik yatırımın meyvesini topladık" dedi. Gizem, 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda da hedefin madalya olduğunu belirtip, "Olimpiyatlar her sporcunun rüyası. Biz gerçekten artık tecrübeli bir takımız. Olimpiyatlara o kürsüde olmak için gideceğiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 19:17 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:23
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        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bu yaz Milletler Ligi Avrupa Şampiyonası'nda çifte şampiyonluk yaşayan Gizem Örge, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Meseleler' programında Haluk Mertbey'in konuğu oldu.

        Çıkardığı imkansız toplarla adeta rakip hücumcuların kabusu olan milli liberomuz, Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunun hikayesi anlatırken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile ilgili de iddialı açıklamalar yaptı.

        Gizem Örge'nin açıklamaları şu şekilde:

        "Ülkemiz açısından bu sevince bu gurura çok ihtiyacımız vardı. 20 senelik doğru yatırımın meyvesini topladığımız bir yaz. Edindiğimiz tecrübeleri zirveye çıkmak için basamak olarak kullandığımız bir yazdı. Bütün yaz 14 kişi kıtadan kıtaya dolaşırken ne kadar zorlukları olsa da voleybol olmanın keyifli yanı ülkeyi temsil etmek, milli forma ile bunu temsil etmenin gururu bambaşka."

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        "KAYBETMEDEN KAZANMAYI ÖĞRENEMİYORSUNUZ"

        "Kupayı kaçırmıştık ama başarısızlık olarak görmüyorum. Sporda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. O maçları yapa yapa, final serisindeki stresle yüzyüze geldikçe o anları, o stresi yönetmeyi, daha doğru riskler almayı öğreniyorsunuz. Takım arkadaşlarım ve ben bu tecrübeleri edindik. Hepsi bir basamak aslında."

        "BU TAMAMEN EKİP İŞİ"

        "Federasyonumuzun katkısı yadsınamaz. Voleybola vermiş olduğu emek, yatırımlar, sponsorların destekleri, doğru stratejiler, doğru hamleler. Bu tamamen ekip işi, büyük bir emek var ortada.

        "AİLEME MİNNETTARIM"

        "Bir süredir milli takımdan uzaktım. Babam gerçekten bütün milli maçları benden daha fazla takip etmiştir. Anneme, babama, abime bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Oynamadığım zamanlarda bile gerçek bir destekçi oldular. Her aile çocuğu için iyi olanı ister ama bazen yol doğru değildir. Aileme minnettarım. Onlar bana her zaman destek oldu. Beni hep desteklediler."

        "CİDDİ BİR EKİP İŞİ"

        "Bu ciddi bir ekip işi, ne mutlu ki ben döndüğüm yaz takıma katkı sağlamışsam, milli takımda olmadığım zaman benim tercihim lanse edilmişti, buna içerlendim."

        "EN ÇOK HAK EDEN BİZDİK"

        "Avrupa Şampiyonası'nı en çok hak eden takım bizdik. Çok zorlu yollarla finale geldik. Sırbistan finale gelene kadar çok da iyi maç yapmadı. Bizim yolumuz zordu. Bence çok hak ettik bu başarıyı."

        "OLİMPİYATLARA KÜRSÜDE OLMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

        "Olimpiyatlar her sporcunun rüyası. Biz gerçekten artık tecrübeli bir takımız. Bu yazdan yaptıklarımızın çok daha fazla yapabilecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyoruz. Olimpiyatlara o kürsüde olmak için gideceğiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu gururu yaşamanın tadına vardık. Umarım olimpiyatlarda bayram havasını yaşatırız Türkiye'ye."

        "SANTARELLI BİZİ İNANDIRDI"

        "Gerçekten dünyanın 1 numarası olmayı çok hak ettik. Yeni stafımız bu durumu çok iyi idare etti. Başta antrenörümüz kendisi inandı. Kendisi 'rüya gibi bir yaz olabilir, ben buna inanıyorum' dedi. Ve haklı çıktı. 'Ben buraya kazanmak için geldim, size inanıyorum' demişti. Bizim yapabileceğimizi bize de inandırdı."

        Not: Görseller AA'dan alınmıştır.

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