Nane kokusu ile büyüleyen yayla çorbası tarifi ve kalorisi...

Zamanınızı fazla almayacak sağlıklı yiyecekler tercihiniz ise bu tarif tam size göre yayla çorbası yapımı oldukça kolaydır ve çok sağlıklıdır. Yapmanız gerekenler sizlere paylaştığımız malzemeleri çıkarıp yayla çorbasını hazır hale getirmek fazla zaman kaybetmeden bu sağlıklı çorbayı deneyin. İşte yayla çorbası tarifi...

YAYLA ÇORBASI KAÇ KALORİ?

1 kase yayla çorbası 98 kcal'dır. İçeriğindeki pirinçten dolayı glisemik indeksi düşüktür. Diyette olanlar pirinç yerine şehriye kullanarak aynı malzemelerle ve aynı tarifle yay çorbası pişirebilir. Ayrıca yayla çorbası içeriğindeki yoğurt ile bağırsaklarda bulunan tehlikeli ve zararlı mikropların yaşamasını engeller ve sindirimi kolaylaştırır.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

7 su bardağı su

1 fincan pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 kaşık un

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...