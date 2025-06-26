NATO'dan tarihi savunma hamlesi: Rusya ve Çin tehdidine karşı yeni dönem

ABD'den Net Mesaj: Avrupa Yük Paylaşımını Artırmalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede yaptığı açıklamada, ABD’nin NATO’ya ve özellikle de ittifakın kalbi sayılan “Madde 5” yükümlülüğüne tam bağlı olduğunu vurguladı. Ancak bu bağlılığın karşılıklı bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Rutte, özellikle Kanada ve Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını hızla artırmaları gerektiğini söyledi. Rutte, “Bu sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda adalet açısından da gereklidir. ABD kadar biz de taşın altına elimizi koymalıyız,” dedi.

Ayrıca, Çin’in giderek artan askeri faaliyetleri ile Pekin’in ve Kuzey Kore’nin, İran’la birlikte Rusya’ya Ukrayna’daki savaşta verdiği destek de NATO tarafından ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi. Bu nedenle yeni savunma stratejisinin, sadece mevcut tehditlere karşı değil, gelecekteki potansiyel krizlere karşı da hazırlık anlamı taşıdığı belirtildi.

REKLAM

Almanya'dan Tarihi Artış: %5'lik Savunma Yatırımı

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, ülkesinin savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %3,5’ine çıkaracağını açıkladı. Ayrıca %1,5 oranında da askeri altyapı yatırımı yapılacağı duyuruldu. Almanya’nın bu kararı, sadece NATO içindeki yük paylaşımını dengelemekle kalmayacak, aynı zamanda Avrupa’nın savunma kapasitesini NATO şemsiyesi altında daha otonom hale getirmesine de katkı sağlayacak.