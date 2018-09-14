SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
NATO Genel Sekreteri
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ve S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Askeri kapasitelerini geliştirme ülkelerin kendi ulusal kararıdır. NATO için önemli olan farklı sistemlerin müşterek bir şekilde çalışabilmesidir. Türkiye’nin almaya karar verdiği Rus hava savunma sistemi ve Türkiye’nin de parçası olduğu F-35 programı üzerinden ABD’yle yaşadığı anlaşmazlık hepimiz için zor bir durum. Türkiye en fazla terör saldırısına maruz kalan müttefiktir. Evet, S-400 ve F-35 konusunda problem ve zorluk var. Diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum fakat aynı zamanda Türkiye’nin bütün müttefikler için rolünü de anlamamız önemlidir” dedi

14.09.2018 - 21:31 | Güncelleme: AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nda “21. Yüzyıl'da NATO’nun önemi” başlıklı oturumda konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru üzerine Stoltenberg, “Türkiye ve ABD’nin bu konu hakkındaki anlaşmazlığı çok iyi biliniyor ve bu zor bir durum.” değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, “Bu konuyu defalarca Ankara ve Washington’la görüştüm ve umut ediyorum ki bir çözüm yolu bulunabilir. Çünkü Türkiye’nin almaya karar verdiği Rus hava savunma sistemi ve Türkiye’nin de parçası olduğu F-35 programı üzerinden ABD’yle yaşadığı anlaşmazlık hepimiz için zor bir durum. ABD ve Türkiye’nin bu konu hakkındaki sorunları ikili görüşmelerle ele alıyor oluşunu memnuniyetle karşılıyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin coğrafi önemine ve bir NATO müttefiki olduğuna da vurgu yapan Stoltenberg, “Eğer haritaya bakarsanız, Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Irak ve Suriye’yle komşu ve Türkiye’nin DEAŞ’la mücadeledeki önemini anlarsınız.” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Suriyeliler konusunda gösterdiği hassasiyete de işaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türkiye mülteciler krizi konusunda da çok önemli bir müttefiktir. Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Ege denizinden düzensiz göç akınını önlemek için Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması önemli. Karşılaştırma olmaksızın Türkiye en fazla terör saldırısına maruz kalan müttefiktir. Evet, S-400 ve F-35 konusunda problem ve zorluk var. Diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum fakat aynı zamanda Türkiye’nin bütün müttefikler için rolünü de anlamamız önemlidir."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X