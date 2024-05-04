Bazı yiyecekler yerken güzel olsa da yedikten sonra ağızda kötü bir koku oluşturabilir. Bu yiyeceklerden biri olan sarımsağın lezzeti de pek çok yemeğe güzel bir tat katsa da ağızda uzun süre bıraktığı kalıcı koku birçok kişi için endişe verici olabiliyor. Haberimizde araştırmalara göre sarımsağın ağızda neden kötü kokuya sebep olduğunu derledik. İşte, detaylar...