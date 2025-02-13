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        Haberler Spor Basketbol Nesibe Aydın: 73 - Galatasaray 97 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Nesibe Aydın: 73 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 97 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın'ı 97-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:52
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        Galatasaray deplasmanda farklı kazandı!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-73 mağlup etti.

        Salon: TOBB ETÜ

        Hakemler: Aydın Karaçam, Ramazan Sezer Baran, Hüseyin Çamcı

        Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 5, Wallace 27, Nared 14, Serfa 17, Rojin Yolcu, Merve Arı, Merve Uygül, Elif Çayır, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşe Cora 17, Jisu Park 4, Derin Erdoğan 8, Fraser 5, Vanloo 6, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 2, Ayşegül Günay Aladağ 21, Meltem Yıldızhan 20, Yueru Li 14

        1. periyot: 25-15

        Devre: 36-47

        3. Periyot: 54-78

        4. Periyot: 73-97

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