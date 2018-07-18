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Nesnelerin içinde neler var?

21.06.2018 - 08:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Youtube'un fenomen kanalı What's Inside (İçinde Ne Var?) bu sefer lüks bir arabanın lastiğini ikiye ayırarak lastiğin içinde neler olduğunu inceledi. İşte araba tekerleğinden çıkanlar...

  • 1 Nesnelerin içinde neler var?
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    YouTube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı. 

  • 2 Nesnelerin içinde neler var?
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    Baba-oğul yanlarına bir arkadaşlarını alarak Tesla marka arabanın tekerleğini kesmeye koyuldu.

  • 3 Nesnelerin içinde neler var?
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    Fazla şişirilmiş lastiğin patlamaması için ilk önce havasını aldılar. Daha sonra da lastiği araçtan çıkardılar. 

  • 4 Nesnelerin içinde neler var?
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    Fenomen aile, kesim işlemini yaparken lastiğin oldukça kalın ve sağlam olduğunu belirtti. İşte lastiğin kesilme anları... 

  • 5 Nesnelerin içinde neler var?
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    DÜNYA KUPASI FUTBOL TOPUNUN İÇİNİ AÇTILAR! BAKIN NE ÇIKTI?

    YouTube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı. 

     

     

  • 25 Nesnelerin içinde neler var?
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    Dünya Kupaları'nda kullanılan topları inceleyen baba-oğul, "The Bucket List Family" isimli YouTube kanalının sahibi Garret'le birlikte topları paramparça etti.

  • 26 Nesnelerin içinde neler var?
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    YouTuber'lar 1930, 1970 ve 2018 yıllarına ait futbol toplarının içini açıp inceledi.

     

     

  • 27 Nesnelerin içinde neler var?
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    İşte Dünya Kupası'ndan gelen orijinal topların içlerinden çıkanlar...

     

     

  • 28 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 46 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 47 Nesnelerin içinde neler var?
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    DÜNYANIN İLK BİLGİSAYARININ İÇİNİ AÇTILAR

    Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı. 

  • 48 Nesnelerin içinde neler var?
    48 | 162

    IBM tarafından 1981 yılında üretilen ilk kişisel bilgisayarı inceleyen baba oğul, içinde ne olduğunu merak edince, aleti paramparça ettiler.

  • 49 Nesnelerin içinde neler var?
    49 | 162

    Günümüz bilgisayarlarına oranla kıyaslanamayacak kadar ilkel olan bu bilgisayar 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz yalnızca 1.44 megabyte saklama alanı sunan floppy disket kullanıyor.

  • 50 Nesnelerin içinde neler var?
    50 | 162

    İşte dünyanın ilk kişisel bilgisayarının içinden çıkanlar...

  • 51 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 52 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 53 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 54 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 55 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 56 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 57 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 58 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 59 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 60 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 61 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 62 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 63 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 64 Nesnelerin içinde neler var?
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    BABA OĞUL 30 YILLIK KASANIN İÇİNİ AÇTI! BAKIN NELER ÇIKTI...

    Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı. 30 yıllık bir kasanın içerisindekileri merak eden ikili kasayı açmak için çalışmalara başladı. 

  • 67 Nesnelerin içinde neler var?
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    Açılması oldukça güç olan kasanın kesilmesi için demir makası, spiral makinesi kullanıldı. Eski kasanın içerisinden bozuk paralar, eski küpeler ve kağıt yığınları çıktı.

  • 68 Nesnelerin içinde neler var?
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    İşte adım adım kasanın açılma süreci...

  • 69 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 72 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 82 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 85 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 86 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 87 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 88 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 89 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 90 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 91 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 92 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 93 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 94 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 95 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 96 Nesnelerin içinde neler var?
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    TRAFİK LAMBASINI SÖKTÜLER! İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

    Youtube'da "what's inside" kanalı olan fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

  • 97 Nesnelerin içinde neler var?
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    Bu defa bir trafik ışığını söküp içine baktılar.

  • 98 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 99 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 101 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 102 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 112 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 113 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 114 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 115 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 116 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 117 Nesnelerin içinde neler var?
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  • 118 Nesnelerin içinde neler var?
    118 | 162
  • 119 Nesnelerin içinde neler var?
    119 | 162
  • 120 Nesnelerin içinde neler var?
    120 | 162
  • 121 Nesnelerin içinde neler var?
    121 | 162
  • 122 Nesnelerin içinde neler var?
    122 | 162
  • 123 Nesnelerin içinde neler var?
    123 | 162
  • 124 Nesnelerin içinde neler var?
    124 | 162
  • 125 Nesnelerin içinde neler var?
    125 | 162
  • 126 Nesnelerin içinde neler var?
    126 | 162
  • 127 Nesnelerin içinde neler var?
    127 | 162
  • 128 Nesnelerin içinde neler var?
    128 | 162
  • 129 Nesnelerin içinde neler var?
    129 | 162
  • 130 Nesnelerin içinde neler var?
    130 | 162

    Hep gördüğünüz nesnelerin ortadan ikiye ayrılmış hallerinin nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? İşte nesnelerin ortadan ikiye ayrılmış halleri...

    Tankın iç görüntüsü

  • 131 Nesnelerin içinde neler var?
    131 | 162

    Otomobil

  • 132 Nesnelerin içinde neler var?
    132 | 162

    Araba şanzımanı

  • 133 Nesnelerin içinde neler var?
    133 | 162

    Motorsikletin iç mekanızması

  • 134 Nesnelerin içinde neler var?
    134 | 162

    Motosiklet kaskı

  • 135 Nesnelerin içinde neler var?
    135 | 162

    Bir ralli arabasının içi

  • 136 Nesnelerin içinde neler var?
    136 | 162

    Dev bir bombanın içi

  • 137 Nesnelerin içinde neler var?
    137 | 162

    Kaplumbağa

  • 138 Nesnelerin içinde neler var?
    138 | 162

    Uçak

  • 139 Nesnelerin içinde neler var?
    139 | 162

    Arı yuvası

  • 140 Nesnelerin içinde neler var?
    140 | 162

    Dijital fotoğraf makinesi

  • 141 Nesnelerin içinde neler var?
    141 | 162

    Kredi kartı

  • 142 Nesnelerin içinde neler var?
    142 | 162

    Bowling topu

  • 143 Nesnelerin içinde neler var?
    143 | 162

    Benzin istasyonu

  • 144 Nesnelerin içinde neler var?
    144 | 162

    Hepimizin içine girdiği MR cihazı

  • 145 Nesnelerin içinde neler var?
    145 | 162

    Gezi gemilerine parça eklenerek 7,5 metre daha uzatılıyor

  • 146 Nesnelerin içinde neler var?
    146 | 162

    Taşıma gemisi

  • 147 Nesnelerin içinde neler var?
    147 | 162

    Havai fişeğin iç görüntüsü

  • 148 Nesnelerin içinde neler var?
    148 | 162

    Eski zamanlardan kalma bir mekanik hesap makinesi

  • 149 Nesnelerin içinde neler var?
    149 | 162

    Şarapnelin iç tarafı

  • 150 Nesnelerin içinde neler var?
    150 | 162

    Starwars'tan, imparatorun tahtının bulunduğu oda

  • 151 Nesnelerin içinde neler var?
    151 | 162

    El bombası

  • 152 Nesnelerin içinde neler var?
    152 | 162

    Kol saatinin iç mekanizması

  • 153 Nesnelerin içinde neler var?
    153 | 162

    Silahın iç görüntüsü

  • 154 Nesnelerin içinde neler var?
    154 | 162

    Şarapnel ve kılıfı

  • 155 Nesnelerin içinde neler var?
    155 | 162

    Luke Skywalker'ın ışın silahı

  • 156 Nesnelerin içinde neler var?
    156 | 162

    Storm Troope'un başlığı

  • 157 Nesnelerin içinde neler var?
    157 | 162

    Avuç içi silahı

  • 158 Nesnelerin içinde neler var?
    158 | 162

    Mauser C96 modeli bir silahın iç kısmı

  • 159 Nesnelerin içinde neler var?
    159 | 162

    Tanksavarın iç görüntüsü

  • 160 Nesnelerin içinde neler var?
    160 | 162

    Nissan GT-R arabasının mekanizması

  • 161 Nesnelerin içinde neler var?
    161 | 162

    Rusya 125mm tank bombaları

  • 162 Nesnelerin içinde neler var?
    162 | 162

    Bir jet motoru

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