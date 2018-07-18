YouTube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.
Baba-oğul yanlarına bir arkadaşlarını alarak Tesla marka arabanın tekerleğini kesmeye koyuldu.
Fazla şişirilmiş lastiğin patlamaması için ilk önce havasını aldılar. Daha sonra da lastiği araçtan çıkardılar.
Fenomen aile, kesim işlemini yaparken lastiğin oldukça kalın ve sağlam olduğunu belirtti. İşte lastiğin kesilme anları...
DÜNYA KUPASI FUTBOL TOPUNUN İÇİNİ AÇTILAR! BAKIN NE ÇIKTI?
YouTube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.
Dünya Kupaları'nda kullanılan topları inceleyen baba-oğul, "The Bucket List Family" isimli YouTube kanalının sahibi Garret'le birlikte topları paramparça etti.
YouTuber'lar 1930, 1970 ve 2018 yıllarına ait futbol toplarının içini açıp inceledi.
İşte Dünya Kupası'ndan gelen orijinal topların içlerinden çıkanlar...
DÜNYANIN İLK BİLGİSAYARININ İÇİNİ AÇTILAR
Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.
IBM tarafından 1981 yılında üretilen ilk kişisel bilgisayarı inceleyen baba oğul, içinde ne olduğunu merak edince, aleti paramparça ettiler.
Günümüz bilgisayarlarına oranla kıyaslanamayacak kadar ilkel olan bu bilgisayar 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz yalnızca 1.44 megabyte saklama alanı sunan floppy disket kullanıyor.
İşte dünyanın ilk kişisel bilgisayarının içinden çıkanlar...
BABA OĞUL 30 YILLIK KASANIN İÇİNİ AÇTI! BAKIN NELER ÇIKTI...
Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı. 30 yıllık bir kasanın içerisindekileri merak eden ikili kasayı açmak için çalışmalara başladı.
Açılması oldukça güç olan kasanın kesilmesi için demir makası, spiral makinesi kullanıldı. Eski kasanın içerisinden bozuk paralar, eski küpeler ve kağıt yığınları çıktı.
İşte adım adım kasanın açılma süreci...
TRAFİK LAMBASINI SÖKTÜLER! İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
Youtube'da "what's inside" kanalı olan fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.
Bu defa bir trafik ışığını söküp içine baktılar.
Hep gördüğünüz nesnelerin ortadan ikiye ayrılmış hallerinin nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? İşte nesnelerin ortadan ikiye ayrılmış halleri...
Tankın iç görüntüsü
Otomobil
Araba şanzımanı
Motorsikletin iç mekanızması
Motosiklet kaskı
Bir ralli arabasının içi
Dev bir bombanın içi
Kaplumbağa
Uçak
Arı yuvası
Dijital fotoğraf makinesi
Kredi kartı
Bowling topu
Benzin istasyonu
Hepimizin içine girdiği MR cihazı
Gezi gemilerine parça eklenerek 7,5 metre daha uzatılıyor
Taşıma gemisi
Havai fişeğin iç görüntüsü
Eski zamanlardan kalma bir mekanik hesap makinesi
Şarapnelin iç tarafı
Starwars'tan, imparatorun tahtının bulunduğu oda
El bombası
Kol saatinin iç mekanizması
Silahın iç görüntüsü
Şarapnel ve kılıfı
Luke Skywalker'ın ışın silahı
Storm Troope'un başlığı
Avuç içi silahı
Mauser C96 modeli bir silahın iç kısmı
Tanksavarın iç görüntüsü
Nissan GT-R arabasının mekanizması
Rusya 125mm tank bombaları
Bir jet motoru
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