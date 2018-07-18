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BABA OĞUL 30 YILLIK KASANIN İÇİNİ AÇTI! BAKIN NELER ÇIKTI...

Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı. 30 yıllık bir kasanın içerisindekileri merak eden ikili kasayı açmak için çalışmalara başladı.