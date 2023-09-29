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        Haberler Dünya NASA araştırdı: New York çöküyor

        Araştırmada çarpıcı sonuçlar: New York çöküyor

        Yapılan araştırmaya göre gökdelenlerin hakim olduğu New York'un bazı kısımları daha hızlı çöküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:49
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        NASA Jet Tahriki ve Rutgers Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York şehrinin her yıl 1,6 milimetre çöktüğü bilgisi paylaşıldı.

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        Şehrin metropoliteninde Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın düzenlediği bölgede Arthur Ashe Stadyumu ile LaGuardia Havalimanı pistlerinin 2016-2023 yıllarında en fazla çöken kısımlar olduğu, Arthur Ashe Stadyumu'nun her yıl 3,7 milimetre, LaGuardia'daki pistlerin ise 4,6 milimetre çöktüğü kaydedildi.

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        Söz konusu yerlerdeki çökmenin inşa edildikleri alanların doldurulmuş arazi olmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

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        Interstate 78 Otoyolu'nda 3,2 milimetre çökme tespit edilirken, Governors Island'ın güney kısmı, Staten Adası'ndaki Midland ve South Beach ile Arverne semtinin de daha hızlı çöktüğü belirtildi.

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        Araştırmacılar, kentin çökmesinin oluşturduğu riskin, yükselen deniz suyu seviyesi sebebiyle daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, sahil kesimindeki nüfus ve mülkleri kıyı taşkınlarından korumanın New York için giderek zorlaşan bir durum olduğunu anlattı.

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        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından mayısta yapılan araştırma, gökdelenlerin hakim olduğu kentteki 1 milyon binanın 764 milyon ton ağırlığında olduğu, New York'un her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğü belirtilmişti.

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        * Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        #new york
        #gökdelen
        #dünya
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