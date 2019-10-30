Newcastle'dan Papiss Cisse için 3.5 milyon euro!

Süper Lig lideri Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse'yi bir süredir takip eden eski kulübü Newcastle United'ın Ocak'ta Turuncu-Lacivertliler'in kapısını çalacağı ileri sürüldü. Joselu ile Ayoze Perez’in ayrılığının ardından 44 milyon euro'ya alınan Joelinton'dan beklediği verimi alamayan Newcastle’ın Cisse için Alanya’ya 3.5 milyon euro teklif edeceği bildirildi.