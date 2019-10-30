Süper Lig lideri Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse'yi bir süredir takip eden eski kulübü Newcastle United'ın Ocak'ta Turuncu-Lacivertliler'in kapısını çalacağı ileri sürüldü. Joselu ile Ayoze Perez’in ayrılığının ardından 44 milyon euro'ya alınan Joelinton'dan beklediği verimi alamayan Newcastle’ın Cisse için Alanya’ya 3.5 milyon euro teklif edeceği bildirildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR