Nijerya'da yolcu otobüsü kamyon ile çarpıştı: 19 ölü, 8 yaralı
Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Giriş: 27.05.2025 - 04:11 Güncelleme: 27.05.2025 - 04:11
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, yaptığı açıklamada, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Tsukwam, kazada aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
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