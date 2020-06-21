Herkesin esiri olduğu kötü alışkanlıkların esas bağımlılık yapan maddesi nikotindir. Kişinin bir türlü vazgeçemediği, vazgeçme kararını aldığında ise; vücuttan atılıp, etkisi geçene kadar sinir krizleri geçirmesine neden olan maddedir. Tütün ve tütün ürünlerinde bulunan bir maddedir. Nikotinin en yoğun bulunduğu ürün sigaradır. Vücutta kanserden, kangrene, astıma vb. hastalıklara neden olan, sonucunda ölüme götürmektedir.

Vücuttan nikotin atımının tamamlanması için geçen süre 48 saattir. Bu saatin sonunda vücuttaki nikotin atılır ve bağımlılık kalmaz. Bunun yanında vücuda verdiği zararları temizlemek için;

Egzersiz yapmak; kanın hızlı pompalanmasını sağlayarak, kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Kan içerisinde bulunan alyuvarların işlemini de kolaylaştırmaktadır.

Bol sıvı tüketin; vücudun temizlenmesini hızlandırarak, nikotinin vücuttan temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Yoğurt tüketin; günde 2 kase yoğurt tüketmeye çalışın. Yoğurt hem nikotini hem de nikotinin ciğerlerinize verdiği zararları telafi etmede yardımcıdır.

Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz anda; nikotinin bağımlılık yapmasından dolayı beyniniz ihtiyaç anında sinyal göndererek, içmenizi istemektedir. Böyle bir durumda kendinizi telkin ederek, kafanızı dağıtacak işlerle meşgul olmaya çalışın. İsteğin yanı sıra vücudunuzda ve beyninizde uyuşmalar olacaktır. Bu durumun normale dönmesi sabrettiğiniz takdirde 8 saati bulmaktadır.

Eğer yavaş ve acılı bir ölüm istiyorsanız; nikotine bağımlı olmaya devam edebilirsiniz. İstediğiniz sağlıklı bir hayat ve çevre ise kendinize hakim olarak bu alışkanlıktan kendinizi kurtarabilirsiniz.