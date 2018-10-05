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Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...

05.10.2018 - 12:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Nobel Barış Ödülü'nü bu sene Denis Mukwege ve Nadia Murad kazandı. Böylelikle Nobel kazanan kadın sayısı 51'e yükseldi. İşte geçmişten günümüze Nobel ödülünü kazanan 51 kadın ve başarıları...

  • 1 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    1 | 54

    Nobel ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından 116 yıldır kişi veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, ekonomi, barış ile tıp alanlarındaki olağanüstü başarıları nedeniyle veriliyor. Ancak İsveç'te edebiyat alanında Nobel ödüllerini veren akademi, cinsel taciz iddialarının yarattığı tartışmalar ardından bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmeyeceğini açıkladı.

  • 2 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    2 | 54

    Nobel Barış Ödülü'nü bu sene Denis Mukwege ve Nadia Murad'ın kazandığı duyuruldu. Ödüle gerekçe olarak cinsel şiddetin savaşlarda ve çatışmalarda kullanımına karşı çıkmaları gösterildi. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 1901 yılından bu yana verilen Nobel ödüllerine böylelikle şimdiye kadar 51 kadın layık görüldü.

  • 3 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    3 | 54

    İşte Nobel ödüllerini kazanan kadınların listesi...

  • 4 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    4 | 54

    Marie Curie

    1903 Nobel Fizik Ödülü, 1911 Nobel Kimya Ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü'nü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur. 

  • 5 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    5 | 54

    Bertha von Suttner

    İlk romanı Silahları Bırakın'ın yayınlanması ile barış hareketinin önde gelen isimlerinden oldu. Nobel Barış Ödülü alan ilk kadındır.

  • 6 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    6 | 54

    Selma Lagerlöf

    Efsane ve masallara dayanan yapıtlarıyla tanınan Selma Lagerlöf, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk kadın yazardır.

  • 7 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    7 | 54

    Grazia Deledda

    1926'da edebiyat dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

  • 8 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    8 | 54

    Sigrid Undset

    1928'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

  • 9 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    9 | 54

    Jane Addams

    1931'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

  • 10 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    10 | 54

    Irene Joliot-Curie

    Marie Curie ve Pierre Curie'nin kızı Irwne Joliot-Curie kocası Frederic Joliot ile ortak çalışmaları olan yapay radyoaktivite keşfi ile 1935'de Nobel Kimya Ödülü kazandı.

  • 11 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    11 | 54

    Pearl S. Buck

    Ana kitabıyla 1938 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

  • 12 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    12 | 54

    Gabriela Mistral

    1945'te edebiyat dalında Nobel Ödülü'nü aldı. Bu ödüle layık görülen ilk Latin Amerikalı'dır.

  • 13 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    13 | 54

    Emily Greene Balch

    1946 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

  • 14 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    14 | 54

    Gerty Theresa Cori

    Fizyoloji ve Tıp dalında Nobel Ödülü'nü kazandı.

  • 15 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    15 | 54

    Maria Goeppert-Mayer

    Alman-Amerikalı fizikçi Maria Goeppert-Mayer, nükleer kabukların yapısına yönelik bir matematiksel modeli konusundaki çalışması ile 1963 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

  • 16 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    16 | 54

    Dorothy Crowfoot Hodgkin

    B12 vitamini üzerine çalışması ile 1964 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

  • 17 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    17 | 54

    Nelly Sachs

    1966 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

  • 18 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    18 | 54

    Betty Williams

    Betty Williams, aşağıdaki Mairead Corrigan ile birlikte 1976 yılında Nobel Barış Ödülü kazandı.

  • 19 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    19 | 54

    Mairead Corrigan

    1976 yılında Nobel Barış Ödülü'nü yukarıdaki Betty Williams ile paylaştı.

  • 20 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    20 | 54

    Rosalyn Sussman Yalow

    ABD'li hekim Rosalyn Sussman Yalow, Radyoimmün test (RIA) tekniğini geliştirmesiyle 1977 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.

     

  • 21 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    21 | 54

    Rahibe Teresa

    Hayırsever Misyonerler Cemaati'nin kurucusudur. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü kendisine verildi.

  • 22 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    22 | 54

    Alva Myrdal

    Myrdal, 1982 Nobel Barış Ödülü kazandı.

     

  • 23 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    23 | 54

    Barbara McClintock

    Barbara McClintock ilk kez mısırın genetik haritasını çıkardı. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü transpozonları keşfinden dolayı kazandı.

     

  • 24 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    24 | 54

    Rita Levi-Montalcini

    İtalyan nörolog Rita Levi-Montalcini, 1986 yılında sinir büyüme faktörü buluşları için Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.

  • 25 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    25 | 54

    Gertrude B. Elion

    1988 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibidir.  Kullandığı yenilikçi araştırma yöntemleri daha sonra AIDS ilacı olan Zidovudin'in geliştirilmesini sağladı.

     

  • 26 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    26 | 54

    Nadine Gordimer

    1991'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 27 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    27 | 54

    Aung San Suu Kyi

    Su Çi, Myanmar askeri diktatörlüğüne karşı gösterdiği barışçıl ve şiddetsiz mücadeleyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

     

  • 28 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    28 | 54

    Rigoberta Menchú

    Kiçe kökenli Guatemalalı yerlilerin hakları için mücadele eden aktivist 1992 Nobel Barış Ödülü kazandı.

     

  • 29 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    29 | 54

    Toni Morrison

    Eserleri Morrison'a 1993 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı.

     

  • 30 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    30 | 54

    Christiane Nüsslein-Volhard

    1995´te embriyonik gelişimin genetik temelleri konulu çalışması nedeniyle Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 31 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    31 | 54

    Wisława Szymborska

    1996'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

  • 32 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    32 | 54

    Jody Williams

    Amerikan siyasal aktivist 1997'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 33 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    33 | 54

    Shirin Ebadi

    2003 Nobel Barış Ödülü'nü özellikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere demokrasi ve insan hakları adına cesur girişimleriyle kazandı.

  • 34 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    34 | 54

    Elfriede Jelinek

    Avustralyalı feminist Elfriede Jelinek 2004 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

     

  • 35 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    35 | 54

    Wangari Maathai

    2004 yılında Nobel Barış Ödülü alarak bu ödülü alan ilk Afrikalı kadın oldu.

     

  • 36 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    36 | 54

    Linda B. Buck

    2004 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 37 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    37 | 54

    Doris Lessing

    Britanyalı yazar Doris Lessing, 2007 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

  • 38 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    38 | 54

    Françoise Barré-Sinoussi

    Françoise Barré-Sinoussi, 2008 yılında HIV keşifleri nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

     

  • 39 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    39 | 54

    Elizabeth Blackburn

    2009 yılında aşağıdaki Carol W. Greider ile birlikte Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.

     

  • 40 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    40 | 54

    Carol W. Greider

    2009 Nobel Tıp Ödülü'nü Elizabeth Blackburn ile paylaşmıştır.

     

  • 41 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    41 | 54

    Ada E. Yonath

    2009 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 42 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    42 | 54

    Herta Müller

    Romanya doğumlu roman yazarı ve şair Herta Müller, 2009 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 43 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    43 | 54

    Elinor Ostrom

    2009 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü almaya hak kazandı.. Nobel Ekonomi Ödülü kazanan ilk kadın bilimcidir.

     

  • 44 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    44 | 54

    Ellen Johnson Sirleaf

    Ellen Johnson-Sirleaf 2011 Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

     

  • 45 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    45 | 54

    Leymah Gbowee

    Yaptığı eylemlerle 2003 yılında ikinci Liberya iç savaşını bitiren Leymah Gbowee 2011 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

  • 46 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    46 | 54

    Tawakel Karman

    Tevekkül Karman 2011 yılı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülenlerden biridir.

     

  • 47 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    47 | 54

    Alice Munro

    2013 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 48 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    48 | 54

    May-Britt Moser

    2014 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.

     

  • 49 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    49 | 54

    Malala Yousafzai

    Malala Yusufzay kızların okuması için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle 17 yaşında 2014'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 50 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    50 | 54

    Youyou Tu

    Sıtma hastalığına karşı geliştirdiği ilaçla 2015 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.

     

  • 51 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    51 | 54

    Svetlana Alexievich

    2015 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

  • 52 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    52 | 54

    Frances Arnold

    2018 Nobel Kimya Ödülü, protein mühendisliği alanındaki araştırmalarıyla önemli keşiflere imza atan üç bilim insanına verildi. Üç isim de, yönlendirilmiş evrim adı verilen yöntemle yeni protein üretmeyi başardı. 2018 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlardan biri Frances Arnold oldu. Arlond aynı zamanda tarihte Nobel Kimya Ödülü'nü alan beşinci kadın.

  • 53 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    53 | 54

    Donna Strickland

    2018 Nobel Fizik Ödülü, lazer fiziği alanındaki çalışmaları nedeniyle Donna Strickland'a verildi. Donna Strickland, 55 yıl sonra bu ödülü alan ilk bilim kadını oldu.

  • 54 Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
    54 | 54

    Nadia Murad

    2018 Nobel Barış Ödülü'nü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Denis Mukwege ile paylaştı. Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad ve Mukwege "Silahlı çatışmalarda cinsel şiddetin bir araç olarak kullanılmasının bitirilmesi için yaptıkları çalışmalar" nedeniyle ödüle layık görüldü.

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