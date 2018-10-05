Nobel Barış Ödülü Nadia Murad'a gitti! İşte Nobel kazanan kadınlar...
05.10.2018 - 12:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Nobel Barış Ödülü'nü bu sene Denis Mukwege ve Nadia Murad kazandı. Böylelikle Nobel kazanan kadın sayısı 51'e yükseldi. İşte geçmişten günümüze Nobel ödülünü kazanan 51 kadın ve başarıları...
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Nobel ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından 116 yıldır kişi veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, ekonomi, barış ile tıp alanlarındaki olağanüstü başarıları nedeniyle veriliyor. Ancak İsveç'te edebiyat alanında Nobel ödüllerini veren akademi, cinsel taciz iddialarının yarattığı tartışmalar ardından bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmeyeceğini açıkladı.
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Nobel Barış Ödülü'nü bu sene Denis Mukwege ve Nadia Murad'ın kazandığı duyuruldu. Ödüle gerekçe olarak cinsel şiddetin savaşlarda ve çatışmalarda kullanımına karşı çıkmaları gösterildi. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 1901 yılından bu yana verilen Nobel ödüllerine böylelikle şimdiye kadar 51 kadın layık görüldü.
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İşte Nobel ödüllerini kazanan kadınların listesi...
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Marie Curie
1903 Nobel Fizik Ödülü, 1911 Nobel Kimya Ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü'nü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur.
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Bertha von Suttner
İlk romanı Silahları Bırakın'ın yayınlanması ile barış hareketinin önde gelen isimlerinden oldu. Nobel Barış Ödülü alan ilk kadındır.
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Selma Lagerlöf
Efsane ve masallara dayanan yapıtlarıyla tanınan Selma Lagerlöf, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk kadın yazardır.
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Grazia Deledda
1926'da edebiyat dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.
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Sigrid Undset
1928'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
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Jane Addams
1931'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.
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Irene Joliot-Curie
Marie Curie ve Pierre Curie'nin kızı Irwne Joliot-Curie kocası Frederic Joliot ile ortak çalışmaları olan yapay radyoaktivite keşfi ile 1935'de Nobel Kimya Ödülü kazandı.
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Pearl S. Buck
Ana kitabıyla 1938 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
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Gabriela Mistral
1945'te edebiyat dalında Nobel Ödülü'nü aldı. Bu ödüle layık görülen ilk Latin Amerikalı'dır.
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Emily Greene Balch
1946 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.
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Gerty Theresa Cori
Fizyoloji ve Tıp dalında Nobel Ödülü'nü kazandı.
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Maria Goeppert-Mayer
Alman-Amerikalı fizikçi Maria Goeppert-Mayer, nükleer kabukların yapısına yönelik bir matematiksel modeli konusundaki çalışması ile 1963 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
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Dorothy Crowfoot Hodgkin
B12 vitamini üzerine çalışması ile 1964 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.
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Nelly Sachs
1966 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
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Betty Williams
Betty Williams, aşağıdaki Mairead Corrigan ile birlikte 1976 yılında Nobel Barış Ödülü kazandı.
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Mairead Corrigan
1976 yılında Nobel Barış Ödülü'nü yukarıdaki Betty Williams ile paylaştı.
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Rosalyn Sussman Yalow
ABD'li hekim Rosalyn Sussman Yalow, Radyoimmün test (RIA) tekniğini geliştirmesiyle 1977 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.
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Rahibe Teresa
Hayırsever Misyonerler Cemaati'nin kurucusudur. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü kendisine verildi.
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Alva Myrdal
Myrdal, 1982 Nobel Barış Ödülü kazandı.
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Barbara McClintock
Barbara McClintock ilk kez mısırın genetik haritasını çıkardı. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü transpozonları keşfinden dolayı kazandı.
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Rita Levi-Montalcini
İtalyan nörolog Rita Levi-Montalcini, 1986 yılında sinir büyüme faktörü buluşları için Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.
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Gertrude B. Elion
1988 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibidir. Kullandığı yenilikçi araştırma yöntemleri daha sonra AIDS ilacı olan Zidovudin'in geliştirilmesini sağladı.
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Nadine Gordimer
1991'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
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Aung San Suu Kyi
Su Çi, Myanmar askeri diktatörlüğüne karşı gösterdiği barışçıl ve şiddetsiz mücadeleyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.
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Rigoberta Menchú
Kiçe kökenli Guatemalalı yerlilerin hakları için mücadele eden aktivist 1992 Nobel Barış Ödülü kazandı.
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Toni Morrison
Eserleri Morrison'a 1993 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı.
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Christiane Nüsslein-Volhard
1995´te embriyonik gelişimin genetik temelleri konulu çalışması nedeniyle Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü.
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Wisława Szymborska
1996'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
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Jody Williams
Amerikan siyasal aktivist 1997'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.
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Shirin Ebadi
2003 Nobel Barış Ödülü'nü özellikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere demokrasi ve insan hakları adına cesur girişimleriyle kazandı.
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Elfriede Jelinek
Avustralyalı feminist Elfriede Jelinek 2004 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
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Wangari Maathai
2004 yılında Nobel Barış Ödülü alarak bu ödülü alan ilk Afrikalı kadın oldu.
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Linda B. Buck
2004 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.
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Doris Lessing
Britanyalı yazar Doris Lessing, 2007 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
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Françoise Barré-Sinoussi
Françoise Barré-Sinoussi, 2008 yılında HIV keşifleri nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.
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Elizabeth Blackburn
2009 yılında aşağıdaki Carol W. Greider ile birlikte Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.
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Carol W. Greider
2009 Nobel Tıp Ödülü'nü Elizabeth Blackburn ile paylaşmıştır.
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Ada E. Yonath
2009 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.
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Herta Müller
Romanya doğumlu roman yazarı ve şair Herta Müller, 2009 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
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Elinor Ostrom
2009 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü almaya hak kazandı.. Nobel Ekonomi Ödülü kazanan ilk kadın bilimcidir.
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Ellen Johnson Sirleaf
Ellen Johnson-Sirleaf 2011 Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
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Leymah Gbowee
Yaptığı eylemlerle 2003 yılında ikinci Liberya iç savaşını bitiren Leymah Gbowee 2011 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.
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Tawakel Karman
Tevekkül Karman 2011 yılı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülenlerden biridir.
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Alice Munro
2013 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
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May-Britt Moser
2014 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.
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Malala Yousafzai
Malala Yusufzay kızların okuması için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle 17 yaşında 2014'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.
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Youyou Tu
Sıtma hastalığına karşı geliştirdiği ilaçla 2015 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.
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Svetlana Alexievich
2015 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
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Frances Arnold
2018 Nobel Kimya Ödülü, protein mühendisliği alanındaki araştırmalarıyla önemli keşiflere imza atan üç bilim insanına verildi. Üç isim de, yönlendirilmiş evrim adı verilen yöntemle yeni protein üretmeyi başardı. 2018 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlardan biri Frances Arnold oldu. Arlond aynı zamanda tarihte Nobel Kimya Ödülü'nü alan beşinci kadın.
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Donna Strickland
2018 Nobel Fizik Ödülü, lazer fiziği alanındaki çalışmaları nedeniyle Donna Strickland'a verildi. Donna Strickland, 55 yıl sonra bu ödülü alan ilk bilim kadını oldu.
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Nadia Murad
2018 Nobel Barış Ödülü'nü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Denis Mukwege ile paylaştı. Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad ve Mukwege "Silahlı çatışmalarda cinsel şiddetin bir araç olarak kullanılmasının bitirilmesi için yaptıkları çalışmalar" nedeniyle ödüle layık görüldü.
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