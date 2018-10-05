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Nobel Barış Ödülü'nü bu sene Denis Mukwege ve Nadia Murad'ın kazandığı duyuruldu. Ödüle gerekçe olarak cinsel şiddetin savaşlarda ve çatışmalarda kullanımına karşı çıkmaları gösterildi. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 1901 yılından bu yana verilen Nobel ödüllerine böylelikle şimdiye kadar 51 kadın layık görüldü.