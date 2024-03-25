Nükhet Sirman kimdir? Nükhet Sirman kaç yaşında, nereli?

1988 yılında Köylüler ve Aile Çiftlikleri: Batı Türkiye'de Bir Köyde Pamuk Üretiminde Hanehalkının Durumu başlıklı teziyle . "1980'lerdeki üretim ve emek süreçlerini hane halkı açısından" detaylandıran, Türkiye'nin Söke ilçesindeki pamuk üretimine ilişkin etnografik bir çalışmaydı . 1989'dan beri Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde antropoloji profesörüdür.