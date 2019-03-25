AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

AK Partili Kurtulmuş, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın da aralarında bulunduğu medya mensupları ile bir araya geldi. Kurtulmuş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Kurtulmuş, "Golan Tepesi için Trump’ın attığı imzanın uluslararası camiada hiçbir etkisi, hukuki meşruiyeti yok. Dünya bir adamın tweetleri ile yönetilecek bir yer değil. Öncelikle bunu öğrenecek. Ama ABD açısından hazin olan Trump’ın İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranması. Bunun fiili sonuçları da önemli. Bölgedeki dengeleri değiştirme etkisi olacaktır" dedi.



KURTULMUŞ’TAN DOLAR YORUMU

Kurtulmuş, dolardaki atağın sadece hükümete karşı değil vatandaşın cebindeki paraya yönelik bir saldırı olduğunu şöyledi.

"Türkiye’de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hâlâ daha devam ediyor. Türkiye’de piyasa kapanınca Asya piyasalarında olağandışı hareketler yaşanıyor. Neyse ki geçen yıl sonu bir dengelenme hedefiyle bu ataklar bertaraf edildi. Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bize karşı bir hamle olarak değil aynı zamanda milletin cebine yönelik bir hırsızlık olarak görüyoruz. Seçim ertesi de Allah’ın izniyle istikrarlı bir sonuç çıkınca bütün bunlar düzelecektir."

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Kurtulmuş, "Bu seçimde ittifaklar açısından en önemli olan AK Parti ile MHP’nin ülkenin milli duruşunu göstermesidir. Buna karşın karşımızdaki ittifakın çerçevesi belli değildir. 24 Haziran’da CHP ile HDP arasındaki örtülü ittifak bu seçimde açık bir ittifaka dönüştü. Cumhur İttifakı’na karşı birleşenlerin tek ortak noktası Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin yaklaşımıdır" ifadelerini kullandı.