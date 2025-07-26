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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'ın tatil tercihi köyü oldu

        Nurgül Yeşilçay'ın tatil tercihi köyü oldu

        Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları yapan ünlü isimler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, rotasını köyüne çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:42
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        Tatil tercihi köyü oldu
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        Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil sezonu da açıldı. Kimileri deniz kenarındaki tatil beldelerine akın ederken, kimileri de daha sade bir yaz rotasını tercih etti.

        Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da kalabalıktan uzak durarak, köyüne gitti. Sıcak havalardan yakınan Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bu sene böyle sıcak ne Bodrum'da ne Çeşme'de gördüm. Çünkü hiçbirine gitmedim, köyüme geldim. Köyüm de köyüm. Köylüler buluşalım."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #nurgül yeşilçay
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