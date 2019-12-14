Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
SOSYAL MEDYADA GALATASARAY'I SİLDİ
Kadro dışı bırakılan Steve Nzonzi, Instagram hesabından Galatasaray paylaşımlarını silip Galatasaray'ı da takip etmeyi bıraktı.
KARARIN PERDE ARKASI
Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.
PSG maçında yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırtan Fransız futbolcu 72 dakikada oyundan alınmıştı. PSG maçının haricinde zaman zaman oyuncusuna kenardan tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim'in, Nzonzi'nin umursamaz tavırlarıyla karşılaşması dikkatlerden kaçmamıştı.
MAÇ SONU AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Son olarak PSG maçının ardından kendisine yöneltilen 'maçı neden farklı kaybettiniz?' şeklindeki sorusuna kayıtsız bir tavarla 'bilmiyorum, tek diyeceğim bu' yanıtını vererek şimşekleri üzerine çekti. Kiralama ücreti ödenmeyen Nzonzi’yi devre arasında Roma’nın geri çağırması bekleniyor.
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