Öğretmenler okulu temizledi

Diyarbakır’ın Durabeyli İlk ve Ortaokulunda görevli idareci, öğretmen ve personel birlikte temizlik yaptı. Yapılan temizlik çalışması sayesinde, öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlık bir ortamda başlayacak.

Yapılan bu örnek çalışma okulun sosyal medya hesabında, "Okulumuzun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yeni eğitim-öğretim yılına başlaması için öğretmenlerimizle birlikte temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Emekleri için tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz" denildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.