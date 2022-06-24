Oğuzhan Koç'tan 'Aşk Beni Yendi' 0:00 / 0:00

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Oğuzhan Koç’un temmuz ayında çıkacak albümüne adını verdiği yeni şarkısı ‘Aşk Beni Yendi’, tüm dijital platformlara ilk sıradan giriş yaptı.

"ŞARKI TESLİM OLMAKTAN BAHSEDİYOR"

Oğuzhan Koç, sözü ve müziği kendisi ve Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi Telkıvıran‘a ait olan ‘Aşk Beni Yendi‘ şarkının hikayesini için, "Şarkı teslim olmaktan bahsediyor." dedi.

"HAYAT BANA BUNLARI YAZDIRDI"

Koç, "Ben buradayım, aşka varım ve aşk için hazırım, sevmek, sevilmek istiyorum. Yani aslında son birkaç yıldır böyle; hepimiz gerçek aşkı, sevgiyi arıyoruz. Ben de o anlamda hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum ve hayat bana bunları yazdırdı." şeklinde konuştu.

Bu yaz arka arakaya konserler veren ve konserler dışında tüm vaktini stüdyo geçiren Koç, temmuz ayında çıkacak albümünün habercisi şarkısı ‘Aşk Beni Yeni’nin klibini ise Mali Ergin yönetmenliğinde çekti.