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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı için zemin açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı için zemin açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maçtaki stat zeminin durumunun sorulması üzerine, "Zemin bakıma alındı ama 8-9 günde içerisinde zeminin toparlayacağını düşünmüyorum. Bunla ilgili kararı federasyon verecektir. Nerede olursa biz oynayacağız. Bununla ilgili sorunumuz yok" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 23:25 Güncelleme: 10.02.2024 - 23:25
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        Ankaragücü maçı için zemin açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maç başlangıcımız Galatasaray takımına, taraftarımıza çok yakışır bir başlangıç oldu. İlk yarının sonuna kadar coşkulu oynadık. Önde yaptığımız baskılar, topsa sahip olmak, rakip kaleye yaptığımız ataklar, bence ilk yarıda çok iyiydik. Karşılığında 2-0’lık sonuç aldık. İkinci yarı oyun olarak ilk yarının altında kaldık. Daha az ürettik. Rakibimize kalemize gelme şansı verdik. Bireysel performanslar da ilk yarının altında kaldı. Bir sonraki maçta daha iyi yapmak zorundayız. Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bence doğru cevap verdik. Rakibin baskı yapma ihtimaline karşı oyun kurmalar, nasıl yerleşeceğimiz, bunların hepsi olumlu gitti. Hak ettiğimiz galibiyet kazandık. Bundan sonra çok önemli kupa karşılaşması var. Avrupa’da da başarıyı istiyoruz. Galatasaray’ın genlerinde olan Avrupa’daki başarıyı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Sparta Prag’a karşı kazanmak istiyoruz. Maçın sonunda değişikliklerimiz oldu, sakatlıklarımız oldu. Nelsson ile ilgili maçtan sonraki doktorumuzla konuştuk. Yarın kontrolleri yapılacak. Bir spazm yaşadı. Bir şey olmazsa maç günün kadar yetişeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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        "ZEMİN BAKIMA ALINDI AMA 8-9 GÜN İÇERİSİNDE ZEMİNİN TOPARLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Gelecek hafta Süper Lig’de MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maçta Eryaman Stadı'nın zeminin sorulması üzerine Buruk, "Sıkışık fikstür devam ediyor. Çok fazla maç oynayacağız. Burada zeminler önem kazanıyor. Türk futbolu için önemli. İmaj olarak da bence Türkiye Kupası maçının da o statta oynanması yanlıştı. Gençlebirliği'nden oyuncuların yaşadığı sakatlıktan daha büyük sakatlıklar da çıkabilir. Ankaragücü'nde Emre Hoca da bir önceki lig maçında zeminin kötülüğünden şikayet etti. Ankaragücü topa sahip olan bir takım. Onlar için de zeminin kötü olması kötü. Futbol Federasyonu da oyuncuları korumak için, burada sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu oyuncular yok. Bu oyuncuların birçoğu milli oyuncu. 3-4 ay sonra Avrupa Şampiyonası geliyor. 4-5 milli oyuncumuzdan birinin sakatlık geçirmesi de sıkıntı oluşturur. Futbol Federasyonu bu anlamda da ligin marka değerini koruması gerekiyor. Burada en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Zemin bakıma alındı ama 8-9 günde içerisinde zeminin toparlayacağını düşünmüyorum. Bunla ilgili kararı federasyon verecektir. Nerede olursa biz oynayacağız. Bununla ilgili sorunumuz yok. Önemli olan sporcu sağlığı ve Süper Lig’in kalitesi. Oyuncular sakatlık riski olan bir zeminde oynarsak federasyona olumsuz yazacak bir şey" diye cevap verdi.

        Yeni transfer Derrick Köhn için konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Derrick dün geldi. Çok kısa antrenman yaptı. Bugün oyun içerisinde bir anda oyuna sokmak istemedim. Berkan orada Deniz Türüç’ü tanıyan bir oyuncu. Çok kısa çalıştığı için, fiziksel olarak riske atmak istedim" dedi.

        Bir diğer yeni transferlerden Serge Aurier için ise, "Yarın akşam final maçı var. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde buraya getirip kadroda olacak. Çok hızlı bir şekilde getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

        "ICARDI'YE DAHA NET POZİSYONLAR OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

        Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin maçtan sonra galibiyet kutlamalarına katılmayıp, direkt soyunma odasına gitmesinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Golcü oyuncu hep beslenmek ister. Bazen arkadaşları yapar bazen kendi yapar. Gol atmayan forvet oyuncusu mutsuzdur. Bu gayet normal. Bizim oyunumuz da destek verdi. Ceza sahası içeride çok net pozisyonlar gelmedi. Ona 1 veya 2 top getirdik. Yüzde 100’ünde değil. Onu da net bir şekilde bilelim. Önemli bir sakatlık geçirdi, öyle oynadı. Yavaşa yavaş maksimumuna gelecek. Yüzde 100 iyileşmesi için de belki 2-3 ay süre geçirip, dinlemesi gerekiyor. Son dönemde iğnesiz de oynuyor. Fiziksel olarak da daha üstüne çıkacak. Ona da daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "ANA DÜŞÜNCEMİZ PUAN FARKIYLA ÖNE GEÇEBİLMEK"

        Şampiyonluk yarışında iki takımın da kazandığını söyleyen Buruk, "Ne olacağı belli değil. Ana düşüncemiz puan farklıyla öne geçebilmek. Her maçımızı kazanmak istiyorum. İkinci yarı 6 maç üst üste kazandık. İki takım da son dakika golleri ile son hafta maçlar kazandı. Futbol içerisinde birçok şey var. Bizim hedefimiz maçları kazanarak orada olmak. Averaja kalır mı kalmaz mı onu bilemem. Doğrusu girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Daha çok gol atmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

        "BARIŞ ALPER'İN GELİŞİMİNDEN ÇOK MUTLUYUM"

        Barış Alper Yılmaz’ın gelişiminden çok mutlu olduğunu belirten sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Oynadıkça öz güven yukarıya çıkıyor. Barış’a savunmada ihtiyacımız olduğunda kullanmamız hem orada iyi oynaması hem fiziksel olarak verdiği mücadele oynama devamlılığı kazandırdı. Hem arkada hem önde rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Kupa maçından kalan bir kasığında ağrı vardı. Fiziksel avantajını iyi bir şekilde kullanıyor. Barış’ı birçok yerde kullanmaya devam edeceğiz. Bence çok daha öz güveni daha yukarıya çıktı. Daha iyisini de yapacaktır. Barış’ın gelişiminden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

        "İNSANİ TEPKİLER OLABİLİR, ÇOK BÜYÜK SAYGISIZLIĞA GİTMEDİĞİ SÜRECE"

        Oyuncularının hepsinin çok değerli ve özel olduğunu vurgulayan Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kendi alanlarında iyi oyuncular ki Galatasaray forması giyiyorlar. Bizim amacımız hem onları en yüksek düzeyde kullanmak hem de Galatasaray’ın maçları kazanması. Galatasaray’ın başarısı için hepimizin kendi hayatından fedakârlık etmesi gerekiyor. Bu bir takım oyuncu. Bazen başlayacaksınız bazen oyunun devamında gireceksiniz. Zaman zaman oyuncularda insani tepkiler de olabiliyor. Bunu doğru analiz etmek gerekiyor. Her tepkide onları kesip atmak, kötü bir şekilde üzerlerine yakıştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. İnsani tepkiler olabilir, çok büyük saygısızlığa gitmediği sürece. Oyuncu oyundan çıktıktan sonra tabii üzülecek. Bunları oyunculara doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Üzülmeler, kırılmalar oluyor ama bunu çok çabuk tamir etmemiz gerekiyor. Ben Galatasaray için bir şey yapıyorum. Oyuncular da bu mantıkla yaklaşması gerekiyor. Herkes bu görevi yapmak zorunda. Burada bir karakter meselesi tabii herkes aynı değil. 25 tane farklı oyuncu var. Hepsinin farklı tepkisi var. Bunları doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Zaha da geçen maçta, hep 90 dakikayı bitirememekten belki. Oyuncular skor da yapmak istiyor. Son 3 dakikada gol atacağını düşünüyor. Oyuncuyu da tanımak gerekiyor. Bu insani şeyler olacak. Takıma zarar vermeyecek şekilde yönetmemiz gerekiyor.”

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