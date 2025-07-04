Okulların açılış tarihi belli oldu! MEB takvimi 2025-2026 okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı, ara tatil tarihleri ve sömestr planlaması netlik kazanırken, yaz tatilinin ne zaman sona ereceği de belli oldu. Eğitim hayatını doğrudan etkileyen bu takvim, veliler ve öğrenciler için yol gösterici olacak. İşte detaylar...
Yaz tatili sürerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek yeni dönem takvimine çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair detaylar belli oldu. Okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri ve ikinci dönemin bitiş tarihi takvime göre şekillendi. İşte öğrencileri ve eğitim camiasını yakından ilgilendiren yeni dönem tarihleri…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.