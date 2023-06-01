"Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

Nepal’de, bu yıl dağcılık sezonu olan marttan mayıs ayına kadar Everest’e tırmanmak için verilen 478 izinle yeni bir rekor kırıldı.

Bu yıl en az 12 dağcı zirve yolculuğunda hayatını kaybederken, bunun son 8 yıldaki en yüksek sayı olduğu vurgulandı.