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"Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

Nepalli dağcı Gelje Sherpa, Everest Dağı’nın "ölüm bölgesi" olarak adlandırılan bölgesinde Malezyalı bir başka dağcıyı iplere tutunmuş halde beklerken kurtardı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Everest'te dağcılara rehberlik yapan Gelje isimli bir Şerpa, Malezyalı bir dağcıyı, dünyanın en yüksek dağında zirveye yakın "ölü bölge" olarak adlandırılan ulaşılması imkansız bir noktadan kurtardı.
  • "Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

    Aljazeera’nın haberine göre, Nepalli Şerpa Gelje açıklamasında, Çinli bir dağcıya zirveye çıkması için rehberlik ettiği sırada, Malezyalı dağcının havanın eksi 30 derecenin altında olduğu zirveye yakın bir bölgede ipe asılı kalmış halde gördüğünü belirtti.

     

     
  • "Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

    Gelje, rehberlik ettiği Çinli dağcıyı da zirve tırmanışını bırakmaya ikna ettiğini, çünkü kendisi için zor durumda olan dağcının hayatını kurtarmanın daha önemli olduğunu dile getirdi.

     

     
  • "Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

    Bunun ardından Gelje, Malezyalı dağcıyı ölü bölge olarak adlandırılan alandan 600 metre aşağıda bulunan, zirve tırmanışları için üs bölgelerinden biri olan Güney Col’a taşıdığını kaydetti.

     

     
  • "Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

    Bu sırada bir başka Şerpa’nın da yardıma geldiğini aktaran Gelje, Malezyalı dağcıyı uyku matına sararak sırtlarında taşıyarak Üçüncü Kamp’a götürdüklerini söyledi.

     

    Haberde, Malezeyalı dağcının Üçüncü Kamp’tan helikopterle uzun bir ip sarkıtılarak alındıktan sonra 7 bin 162 metre yükseklikten, daha aşağıdaki Ana Kamp’a götürüldüğü aktarıldı.

     

     
  • "Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

     Seven Summit Treks şirketi için çalışan Şerpa rehberi Tashi Lakhpa ise açıklamasında, Malezyalı dağcının uçağa bindirilerek ülkesine dönmesine yardımcı olduklarını fakat mahremiyet nedeniyle ismini söylemediklerini belirtti.

     
  • "Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

    Nepal’de, bu yıl dağcılık sezonu olan marttan mayıs ayına kadar Everest’e tırmanmak için verilen 478 izinle yeni bir rekor kırıldı.

     

    Bu yıl en az 12 dağcı zirve yolculuğunda hayatını kaybederken, bunun son 8 yıldaki en yüksek sayı olduğu vurgulandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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