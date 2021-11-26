Asıl problem; bitirici bir santrforunun olmaması... Olympiakos karşısında da bu sorun yine gözler önüne serildi. Her ne kadar topu da kontrol etsen, oyuna da hükmetsen, pozisyon da bulsan, golü atıp maçı kazanamadın mı? O kadar emek bir işe yaramıyor. Avrupa treni kaçtı... Devre arasında iyi bir santrfor alınamazsa; ligde bırakın şampiyon olmayı ilk 4'e bile girmesi zor Fenerbahçe'nin... Yani son treni de kaçırmayın.