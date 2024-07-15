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        Haberler Bilgi Magazin ÖNLÜĞÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz 2024 MasterChef All Star 4. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz MasterChef All Star ana kadroya kim girdi?

        MasterChef All Star'da ana kadro şekilleniyor. Zeynep, Hakan ve Onur'un ardından MasterChef'te ana kadroya girecek 4. yarışmacı bu akşam belli oldu. MasterChef yeni bölümde şefler yarışmacılardan, soya sosundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin ardından şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda bir yarışmacı 4. önlüğün sahibi oldu. İşte 15 Temmuz 2024 MasterChef kim kazandı sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:33
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        MasterChef'te heyecan sürüyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına kıyasıya bir mücadele içine giriyor. MasterChef All Star yeni bölümünde en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı dördüncü önlüğün sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz 2024 MasterChef 4. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef'te 4. önlüğün sahibi...

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        15 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef All Star ilk etabında şefler yarışmacılardan soya sosundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İlk etapta şeflerin değerlendirmesi sonucunda Bera, Bartuğ, Ümmühan, Deniz 2. etaba kaldı. Son etapta şefler yarışmacılardan ıspanaklı kol böreği yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ana kadroya giren 4. yarışmacı Ümmühan oldu.

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        MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosuna katılan üçüncü isim Onur oldu.

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        MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

        MasterChef 2024 ana kadroya giren ikinci isim Hakan oldu.

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        MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİMDİ?

        MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep oldu.

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