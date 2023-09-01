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        Haberler Gündem Ordu'da babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü - Güncel haberler

        Ordu'da babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:04 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:11
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        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
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        Gölköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde Osman D. (50) ile oğlu Ahmet D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman D, kendisine ait pompalı tüfekle Ahmet D'ye ateş etti.

        Olayda ağır yaralanan Ahmet D, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan baba Osman D, gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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