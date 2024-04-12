Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi. Ordu'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

AA'nın haberine göre; hava yolu şirketleri tarafından İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak ise Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.