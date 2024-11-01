Ordu'da oturak olarak kullanılan taş, tarihi eser çıktı!

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde bulunan ve 1968 yılında yapılan Laleli Merkez Camii'nin temel kazısında bir taş bulundu.

O dönem vatandaşlar, taşın üzerinde yazılar olduğu için şüphelendi. Ancak gerekli görüşmeleri sağlayan vatandaşlar bir sonuç alamayınca, taşı caminin bahçesine yerleştirerek oturak olarak kullanmaya karar verdi.

BİNLERCE YILLIK TARİH OTURAK OLARAK KULLANILDI

Vatandaşlar, önemini ve anlamını bilmeden 1970'li yıllardan bu yana oturak olarak kullandıkları taşın üzerinde oturup dinlendi, cemaat ve misafirler burada yıllarca sohbet etti. Ancak mahalle sakinlerinden olan, Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde görevli edebiyat öğretmeni Aydın Bal, taşın üzerindeki yazıları yıllar sonra yeniden fark edince, Fatsa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Erbil'e haber verdi.

REKLAM Bunun üzerine Ordu Üniversitesi'nden akademisyenlerin de katılımıyla yapılan ilk incelemelerin ardından metnin çevirisi yapıldı. Böylece eserin niteliği anlaşıldı. GEÇMİŞİ YAKLAŞIK 1800 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olan ve milattan sonra 239 yılında yapıldığı tahmin edilen Latince mil taşının üzerinde, İmparator III. Gordianus'un ismi ve unvanları yer alıyor. Taşın üzerinde ayrıca, III. Gordianus'un yolu yenilettiği ve yazıtın sonunda da ikinci mil ibaresi yer alıyor. Bu ibare taşın Roma Dönemi'ndeki yolun başlangıcından yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir mesafeye yerleştirildiğini gösteriyor.

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim, bulunan taşın önemli bir eser olduğunu ve Karadeniz Bölgesi'nde örneklerini bulmanın zor olduğunu dile getirdi. YOLLARI VE GÜZERGAHLARI GÖSTERİYOR, YOLU YAPANI ONURLANDIRIYOR İncelemelerinin ardından taşın, Roma İmparatoru 3'üncü Gordianus Dönemi'ne ait bir mil taşı olduğunu anladıklarını aktaran Evcim, "Taş, milattan sonra 239 yıllarına ait. Mil taşı, özellikle Roma Dönemi'nde 2 ve 3'üncü yüzyıllarda çok yaygın olarak Roma İmparatorluğu'nun bütün topraklarına dikilmiş, yolları ve güzergahları gösteren ve aynı zamanda yolu yaptıran veya onartan imparatoru da onurlandıran dikili taşlardır. Anadolu'da bunlarla ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılmıştır. Biz de hemen önceki yapılan çalışmalara baktık ve bu taşın daha önce yayınlanmadığını belirledik" dedi.

"TAŞIN BULUNMASI İÇİN ÇOK ZOR BİR COĞRAFYA" Doç. Dr. Seçkin Evcim, "Burada imparatorun, buradan geçen Roma yolunu yenilettiğiyle ilgili bir bilgiye yer verilmiş ve ikinci mile ait olduğu belirtilmiş ki bu da Bolaman ve Yalıköy sahillerine denk gelen bir mesafe. Yani Laleli Mahallesi'nden geçen yol Bolaman sahilinden İç Anadolu'ya doğru devam eden Roma yollarının hemen başlangıcında yer alıyordu. Bu açıdan bölgenin Roma Dönemi'ndeki güzergahlarının belirlenmesi ve bu dönemin tarihi hakkında bilgi vermesi açısından önemli bir yazıt. Bir de bölge gerçekten bu tip eserlerin bulunması çok zor bir coğrafyaya sahip. O açıdan bunu tespit edebilmek bizim için çok önemli oldu. Bu şekilde Fatsa'nın kültür tarihine de önemli bir eser kazandırılmış oldu" diye konuştu.

Bölgede yine bu tür taşların bulunabileceğini ancak coğrafi zorluklardan dolayı tespitinin zor olabileceğini kaydeden Evcim, insanların bu tür konuda duyarlı olmaları gerektiğini aktardı. Bu tip eserlerin bulunmasını sağlayan yüzey araştırmalarına verilen desteğin önemine değinen Evcim, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. REKLAM "TAŞIN BU KADAR ESKİ BİR GEÇMİŞİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK AMA ŞÜPHELİYDİK" Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, cami bahçesindeki alanı çay içtikleri ve sohbet ettikleri bir yer olarak, mil taşını ise oturmak için kullandıklarını belirterek, "Taşın tarihi anlamını bilmiyorduk ama şüphelendiğimiz için birkaç kere görüşmeler yaptık. Bize tarihinden kimse bahsetmedi. 1968 yılından bu yana taş burada" ifadelerine yer verdi.

Caminin yapımında da çalışan ve o günden bu yana cemaatinden olan Mahmut Türkmen, "Bu taş cami temeli yapıldığı esnada çıktı, bu yazıyı fark ettik, görüşmeler yaptık ama netice alamadık. Bu taşın geçmişinden kimse bahsetmedi. Biz de bunu oturak taşı olarak kullandık. Burada sohbet etmek ve gelen misafirleri ağırlamak için kullandık. Oturduk ama biz bunun bu şekilde tarihi bir taş olduğunu bilmiyorduk. Kimse bizi aydınlatmadı" şeklinde konuştu. "KIYMETİNİ BİLEMEMİŞİZ" Mahalle sakinlerinden İsmail Tepe ise, "Yıllarca oturak olarak kullandık ama şimdi götürülecek, üzülüyorum. Böyle bir eser elimizden gidiyor ama biz kıymetini bilememişiz" dedi.