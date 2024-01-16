Bakan Yardımcısı İnan: Sanayi alanlarını 2 katına çıkarma hedefini koyduk

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "5 yıl içinde sanayi alanlarını 2 katına çıkarma hedefini koyduk. İnşallah bunun Karadeniz'deki yansıması 2 katından da daha fazla olur" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ordu'da 'Sanayici Buluşmaları'na katıldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Bakan Yardımcısı İnan'ın yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, OTSO Başkanı Levent Karlıbel, Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve iş insanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye'de ileriki 5 yıl içerisinde sanayi alanlarını 2 katına çıkarma hedefi koyduklarını açıkladı. Özellikle Karadeniz'de sanayi alanında sıkışıklık yaşandığını belirten İnan, "Bir sıçrama dönemine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ülkemiz 10 bin dolar kişi başına geliri yakaladı, geçiyor. Ama gitmemiz gereken yerler 20 bin, 30 bin, 40 bin dolarlar. Hakikaten hızlı bir fark kapatma dönemine girmemiz gerekiyor. Bu da birkaç açıdan bugüne kadar geldiğimiz temponun dışına çıkıp, sıçramalar yaparak adımlar atmamızı gerektiriyor. Nedir bu sıçrama yapılacak alanlar? Birincisi; devletin üzerine düşen, bizlerin içine düşen görevler var. Daha topraktan, alandan başlayarak demir yolları, kara yolları, limanlar, enerji altyapısı hakikaten şu anda birçok alanda insan kaynağını da buna eklememiz lazım, birçok alanda büyüyeceğimizde ya altyapı ya sanayi alanlarına takılıyoruz, ya limana takılıyoruz bir altyapımızın kapasitesini doldurduğumuz birçok açıdan hissediliyor. Bu anlamda hakikaten özellikle doğrudan bana bağlı olduğu için söylüyorum; sanayi alanlarının yaratılmasında önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkarma hedefini koyduk. İnşallah bunun Karadeniz'deki yansıması 2 katından da daha fazla olur. Çünkü bütün Türkiye'yi gezdiğimizde Karadeniz'deki sıkışıklık, başka yerlerdeki sıkışıklıklara benzemiyor. Buranın kendi doğal dinamikleri gereği de öyle" diye konuştu.

Toplantı Vali Muammer Erol başkanlığında soru-cevap bölümüyle sona erdi.