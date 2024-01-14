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        Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:07
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        Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        22 yaşındaki şehidin Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü.

        Burada helallik alınmasının ardından şehit Atar için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

        Şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

        Murat Atar'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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