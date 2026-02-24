Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Voleybol: Akkuş Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor maçını kazanmayı hedefliyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor maçını kazarak ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşımak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Voleybol: Akkuş Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor maçını kazanmayı hedefliyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor maçını kazarak ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşımak istiyor.


        Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Gençlikspor ile karşılaşacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Takımda eksik bulunmadığını ifade eden Efil, "Bizim için çok kritik bir maç. Mutlak kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Kaybetmeyi düşünmek bile istemiyoruz. Bu sezon ligde kalacağımıza olan inancımız tam. Ordu'ya puanla döneceğiz." dedi.

        Saat 15.00'da oynayacakları Gaziantep Gençlikspor maçından istedikleri sonucu alarak ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşımak istediklerine vurgu yapan Efil, bu bilinçle parkeye çıkacaklarını vurguladı.

        Efil, kritik maç öncesi oyunculara ve teknik heyete olan güvenlerinin tam olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

