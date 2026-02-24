Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Giriş: 24.02.2026 - 14:56
        Kıbrıs gazisi Önbaş, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Önbaş'ın cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesinde defnedildi.

        Önbaş için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, Ünye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Arif Takıcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Önbaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Çataltepe aile mezarlığında toprağa verildi.

        Kaymakam Işık ve protokol üyeleri, 73 yaşında vefat eden Önbaş'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

