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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:17
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda F.Ö, H.Ş. ve Y.Ö'yü yakaladı.

        Şüphelilerin evleri ile bu yapıların eklentilerindeki aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. ve Y.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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