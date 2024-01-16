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        Ordu'da şiddetli rüzgarda ağaca tutunarak ayakta durabilen kişi kameraya yansıdı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişinin, şiddetli rüzgarda ağaca tutunarak ayakta kalması kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:48
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        Ordu'da şiddetli rüzgarda ağaca tutunarak ayakta durabilen kişi kameraya yansıdı
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişinin, şiddetli rüzgarda ağaca tutunarak ayakta kalması kameraya yansıdı.

        İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerleri önündeki tezgah ve malzemeleri uçurdu.

        Bu sırada Atatürk Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen bir vatandaş, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetti.

        Kaldırımdaki ağaca tutunarak ayakta kalmayı başaran kişi, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yoluna devam etti. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın etkili olduğunu ancak kısa sürdüğünü belirterek, ilçede şu ana kadar olumsuz yönde ihbar almadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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