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        Ordu´da kuvvetli rüzgar; ağaca tutunarak ayakta kalabildi

         ORDU´nunAkkuş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle kaldırımda yürüdüğü sırada sürüklenen bir kişi, ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:25
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        Ordu´da kuvvetli rüzgar; ağaca tutunarak ayakta kalabildi
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         ORDU´nunAkkuş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle kaldırımda yürüdüğü sırada sürüklenen bir kişi, ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ordu´da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, birçok ilçede de etkili oldu. Ordu´nun rakımı yüksek ilçelirnden Akkuş'ta saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ile kaldırım üzerindeki kovalar ve elbise tezgahları uçtu. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise rüzgara kapılarak, sürüklendi. Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, rüzgarın hızını düşürmesi ile yürümeye devan etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Öte yandan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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