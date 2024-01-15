Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye'de minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı mevkisinde, Hüseyin Çiçek (53) yönetiminde 52 AAU 204 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayarak sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Bagaj açıldığında para kapışılıyordu!"
        "Bagaj açıldığında para kapışılıyordu!"
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!

        Benzer Haberler

        Şehit Atar, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Atar, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, son yolculuğuna uğurlandı
        Ünye'de park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Ünye'de park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Piyade Uzman Çavuş Köroğlu'nun cenazesi, Ordu'ya getirildi
        Piyade Uzman Çavuş Köroğlu'nun cenazesi, Ordu'ya getirildi
        Ordu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Ordu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi