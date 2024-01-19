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        Motosikletiyle seyir halindeyken çay içen sürücüye para cezası

        ORDU´nun Altınordu ilçesinde motosiklet sürerken çay içen sürücüye 690 TL para cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:40
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        Motosikletiyle seyir halindeyken çay içen sürücüye para cezası
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        ORDU´nun Altınordu ilçesinde motosiklet sürerken çay içen sürücüye 690 TL para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Bülent Ecevit Bulvarı'nda yaptığı sabit uygulama sırasında motosikletli A.Z.´yi durdurdu. Yapılan kontrolde ekipler, A.Z.´nin çay içerek motosiklet ile seyir halinde olduğunu tespit etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 73/a maddesinden toplamda 690 TL para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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