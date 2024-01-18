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        Fabrika inşaatındaki göçükte ölen işçi, toprağa verildi

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki fabrika inşaatında yaşanan göçükte hayatını kaybeden Zekeriya Midilli'nin (39) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:25
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        Fabrika inşaatındaki göçükte ölen işçi, toprağa verildi
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki fabrika inşaatında yaşanan göçükte hayatını kaybeden Zekeriya Midilli'nin (39) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Olay, dün öğleden sonra Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana geldi. Hafriyat çalışması sırasında 9 metre derinlikte çalışan Zekeriya Midilli ile Adem Kalaycı göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dinleme yaparak başlattıkları kurtarma çalışmasında 12 saat sonra Adem Kalaycı'yı yaralı olarak toprak altından kurtardı. Kalaycı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, bir süre sonra Zekeriya Midilli'nin cansız bedenine ulaştı.

        EŞİ 6 AYLIK HAMİLEYMİŞ

        23 yıldır inşaat işlerinde çalışan Zekeriya Midilli'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Çaybaşı ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Midilli için Göksu Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Midilli'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan ailesi ile Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Midilli'nin eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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