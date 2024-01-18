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        Tekirdağ'da göçük altında kalarak ölen işçinin cenazesi Ordu'da defnedildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, inşaatın temelindeki toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçi Zekeriya Midilli'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:23
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        Tekirdağ'da göçük altında kalarak ölen işçinin cenazesi Ordu'da defnedildi
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, inşaatın temelindeki toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçi Zekeriya Midilli'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Önceki gün yaşamını yitiren 39 yaşındaki Midilli için Çaybaşı ilçesindeki Göksu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve vatandaşlar katıldı.

        Midilli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Ailesiyle Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Midilli'nin eşinin, dördüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

        Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde, 16 Ocak'ta bir inşaatın temelinde piston kuyusu açmak için çalışma yapan Zekeriya Midilli ve Adem K. toprak kayması sonucu göçük altında kalmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Göçükten yaralı çıkartılan Adem K. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, kısa süre sonra ulaşılan Midilli'nin ise hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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