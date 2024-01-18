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        Ordulu kadınlar Gazzeli çocuklar için kıyafet dikiyor

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için kışlık kıyafet üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:07
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        Ordulu kadınlar Gazzeli çocuklar için kıyafet dikiyor
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        Ordu'nun Aybastı ilçesinde, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için kışlık kıyafet üretiliyor.

        Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Filistin'deki çocuklar için dayanışma amacıyla pijama ve yorgan dikimi başlatıldı.

        Kaymakam Murat Karnap'ın himayesinde, Belediyenin desteği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Filistin'de Çocuklar Üşümesin Projesi hayata geçirildi.

        Proje çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde, merkezde eğitim alan gönüllü kursiyerler dikiş makinesinin başına geçti.

        Dikilen kışlık pijama ve eşofman takımlarının yanı sıra hazırlanan yorganların da şubatta Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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