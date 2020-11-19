Ormanda karşılaştığı tilkiyi her gün eliyle besliyor

AA

Kastamonu'da 62 yaşındaki Yüksel Çelik, ormanda karşılaştığı yavru tilkiyi bir yıldır her gün eliyle besliyor.

AA'nın haberine göre ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada bir tilki yavrusu gören Çelik, daha sonra tilkiyi her gün aynı saatte beslemeye başladı.

Evinden çıkarak yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana giden Çelik, burada kendisini bekleyen iki kedi ile tilkiyi besliyor.

Yüksel Çelik, doğayı çok sevdiğini söyledi.

Doğada bulunduğu süre içinde birçok hayvanı beslediğini ifade eden Çelik, "Bu sürede kuşlar, kediler, tilkilerle dost oldum. Bir akşamüzeri ormanda yürüyüşe çıktım, dönüşte arkamda bir ses duydum. Baktım tilki yavrusu. Önüne yemek bıraktım." dedi.

"CİĞERİ DE SEVİYORLAR DA ÇOK PAHALIYA MAL OLUYOR"

Daha sonra her gün aynı saatte aynı yere yemek bıraktığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Daha sonra bu tilkiyle arkadaş olduk. Bir yaşına geldi. Bunun bir kardeşi daha var. Onunla da bir ay önce tanıştık. O biraz vahşi. Her gün evden çıkıp onların malzemelerini alıyor, ciğeri de seviyorlar da ciğer çok pahalıya mal oluyor, kemikli etlerle takviye yapıyorum. Her gün besliyorum. Çok acil bir işim olup şehir dışına falan çıkmazsam yağmur da yağsa kar da yağsa yürüyerek de olsa mutlaka gelirim onların yemini bırakır giderim. Onları bırakamam."

"DİĞER İNSANLARIN BİR KÖTÜLÜK YAPMASINDAN TEDİRGİN OLUYORUM"

Tilkinin her gün saat 15.00'ten sonra alana geldiğini belirten Çelik, şunları dile getirdi:

"Tilkinin gündüz çıkıp insanların yanına geldiğini pek göremezsiniz. Bana çok alışkın olduğu için geliyor. Vahşi bir tilkiyi elinle beslemek kelimelerle tarif edilmez, harika bir duygu. Diğer insanların bir kötülük yapmasından tedirgin oluyorum. Her vatandaş bu şekilde yapamayabilir. Ama dağlara bir şeyler bıraksınlar. Hayvanlar gelip kokusundan olsa mutlaka bulurlar. Bir sürü aç hayvan var."

Çelik'in et aldığı kasap Cemal Kırık ise "Yüksel ağabeyin tilki beslediğini duyduk. Biz de seviniyoruz. Her gün hayvanlar için bir şeyler hazırlıyoruz" diye konuştu.