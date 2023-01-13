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Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Orta Gelirliye Konut Kampanyası detayları netlik kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan Orta Gelirliye Konut Kampanyası projesine başvuru yapmak isteyenler, şartların neler ve başvuruların ne zaman başlayacağını mercek altına aldı. Orta Gelirliye Konut Kampanyası aylık ödeme planı ile kredi hesaplamasının nasıl yapılacağına ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2023 Orta Gelirliye ev kampanyası şartları ve tüm detaylar...

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  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Orta Gelirliye Konut kampanyası şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Orta Gelirliye ev kampanyası detayları geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyuruldu. Peki, "Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?" İşte ayrıntılar...
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, projeyle ilgili detayları ve merak edilenleri şöyle duyurdu:

    DÜŞÜK FAİZ, UZUN VADE, KOLAY ÖDEME

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız için konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor.

    İlk evini alacak vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    İLK ETAPTA 100 BİN AİLE, TAMAMI BİRİNCİ EL OLACAK YENİ YUVALARINA KAVUŞACAK.

    0,69’dan başlayan vade farkı
    15 yıl vadeli
    %10 peşinat
    İlk 3 yıl ödeme kolaylığı
    Hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit oranı
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    KAMPANYA ŞARTLARI NELER OLACAK?

    Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
    5 yıl boyunca satılamayacak.
    Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
    1 yıl ikamet şartı olacak.
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    NASIL FAYDALANILACAK?

    Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.
    Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
    Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

     
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    VATANDAŞLAR HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

    81 ilde bitmiş konutlar
    Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar
    Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden alınabilecek.
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    KAMPANYAYA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?

    Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler,
    GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri,
    81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

     
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    EVLER NASIL OLACAK?

    Sıfır konutlar olacak
    Sosyal donatı alanları öncelikli olacak.
    Deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilecek.
    Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI DETAYLARI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati orta gelirliye konut kampanyasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.

    Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

     
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    "KONUT FİYATLARINI BELİRLERKEN ÜLKEMİZİ 3 BÖLGEDE ELE ALDIK"

    Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

    Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

    Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    ASGARİ PEŞİNAT YÜZDE 10 OLACAK

    Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

    Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır.

    Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

     
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Ziraat Bankası’nın “konut kredisi hesaplama” bölümüne girebilir buradan farklı seçeneklerden sadece konut kredisi olanı seçebilir, ardından çekmek istediğiniz kredi tutarını girebilir, kullanmak istediğiniz vade sayısını işaretleyebilir ve son olarak da faiz oranını seçerek kredinizi hesaplayabilirsiniz. Haberin devamında 500 bin TL, 1 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'nin aylık tutarlarını bulabilirsiniz...

     
  • Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA 0.69 15 YIL

     

    500.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oran ile aylık taksit 4.859,43 TL, toplam geri ödeme 874.697,78 TL.

     

    750.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 7.289,15 TL, toplam geri ödeme 1.312.046,67 TL.

    1.000.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 9.718,86 TL toplam geri ödeme 1.749.395,57 TL.

     

    2.000.000 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 19.437,73 TL toplam geri ödeme 3.498.791,13 TL

     

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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