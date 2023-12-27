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        Osmaniye'de iki araçta 60 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de iki araçta toplam 60 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:52
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        Osmaniye'de iki araçta 60 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de iki araçta toplam 60 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, Ahmet Ş. idaresindeki panelvanı durdurdu.

        Yapılan aramada, aracın taban kısmındaki gizli bölmelerde 46 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler aynı noktada, bir kargo firmasına ait kamyonda narkotik dedektör köpeği yardımıyla yaptığı aramada, kutu içerisinde 14 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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