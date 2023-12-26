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        Osmaniye'de alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi

        Osmaniye'de hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:43
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        Osmaniye'de alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi
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        Osmaniye'de hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aslanlar Mahallesi hafriyat boşaltma alanı yakınlarında, 80 AED 247 plakalı hafriyat kamyonunda, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiyeye haber verdi.

        Motor bölümünde başlayan ve şoför mahalline sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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