Osmaniye'de alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aslanlar Mahallesi hafriyat boşaltma alanı yakınlarında, 80 AED 247 plakalı hafriyat kamyonunda, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiyeye haber verdi.

Motor bölümünde başlayan ve şoför mahalline sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

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