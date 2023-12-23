Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yüzde 48'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur. Onu örselemek bizim sorumluluğumuz değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yüzde 48'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur. Onu örselemek bizim sorumluluğumuz değildir." dedi.

        Uysal, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin İl Kongresi'ne katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Uysal, hükûmetin dış ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

        31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Uysal şunları kaydetti:

        "Bir dönemin sonunu ülke yönetiminde getiremedik, en azından yerel seçimlerde bu manada milletimizin hissiyatını yansıtabilmek adına bir mücadeleyi hep beraber verme mecburiyeti içerisindeyiz. Seçim akşamı da ifade etmeye gayret gösterdim. Her şeye rağmen, bütün dayatmalara, kısıtlara rağmen Millet İttifakı'nın yanında, Millet İttifakı'ndan yana irade koymuş, demokrasiden yana taraf olmuşuz. Yüzde 48'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur. Onu örselemek bizim sorumluluğumuz değildir. Bugün bu ümitsizlik sarmalından çıkaracak olan da yine bizleriz, siyasi partiler. Bu noktada sorumluluğumuzun bilinci içerisinde demokrasiyi bir sorumluluk rejimi olarak addederek Demokrat Parti olarak makul, yapıcı, anlayışımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürmenin gayreti içerisindeyiz."

        Konuşmaların ardından, tek adayın olduğu kongrede, mevcut il başkanı Muhammet Güloğlu yeniden başkan seçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        DP Genel Başkanı Uysal: Çiftçilerimiz, esnafımız sosyoekonomik statüsünü yi...
        DP Genel Başkanı Uysal: Çiftçilerimiz, esnafımız sosyoekonomik statüsünü yi...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
        Osmaniye'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
        Osmaniye´de deprem konutlarında sona gelindi
        Osmaniye´de deprem konutlarında sona gelindi
        Türk Kızılay Osmaniye'de depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde...
        Türk Kızılay Osmaniye'de depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde...
        Osmaniye'de 3 bin 875 kalıcı deprem konutunun yapımı sürüyor
        Osmaniye'de 3 bin 875 kalıcı deprem konutunun yapımı sürüyor