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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zonguldak'ta karaya oturan gemi sökülmeye başladı

        Zonguldak'ta karaya oturan gemi sökülmeye başladı

        Zonguldak'ta 19 Kasım'da fırtına nedeniyle kara oturan gemiyi söküm çalışmaları başladı. Çalışmalar 1 ay sürecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:10
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        Zonguldak'ta, fırtınada ikiye bölünerek sürüklenip karaya oturan geminin enkazını kaldırma çalışması başladı. Söküm çalışmalarının 1 ay süreceği belirtilirken, geminin hurdası Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye verilecek.

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        Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da etkili olan fırtınada 2 parçaya ayrılıp sürüklenen 'Pallada' isimli Kamerun bayraklı kuru yük gemisi sahil bandına çarparak durdu.

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        Karaya oturan 1968 yapımı geminin 13 mürettebatı, halatlarla tahliye edildi. Geminin karaya oturmasının ardından yakıtı boşaltılıp çevre güvenliğinin sağlandığı belirtilirken, denize olabilecek muhtemel sızıntıları önlemek için de şerit çekildi.

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        Olay sonrasındaki 1 ayın ardından, sigorta işlemleri kapsamında geminin söküm çalışmaları başlatıldı.

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        Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan işlemlerin ardından geminin hurdasının ilçede faaliyet gösteren ERDEMİR'e verileceği ifade edildi.

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        Sahildeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla geminin önce yaşam mahallinin bulunduğu parçasının, ardından da açıkta olan diğer parçasının vinçlerle karaya çekilip sökülmesi planlanıyor.

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        #gemi söküm
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