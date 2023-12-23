Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen tırın şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mustafa Savcılı idaresindeki 27 VV 972 plakalı plastik malzeme yüklü tır, Osmaniye-Bahçe kara yolunun Bahçe kesiminde yol kenarına devrildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı şoför mahallinden kurtarılan Savcılı ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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