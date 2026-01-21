Habertürk
Habertürk
        Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

        Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:18
        Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, polisler kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay tarafından Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, kan bağışında bulunan personele teşekkür ederek, "Kan bağışı hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için gerekli. Bütün arkadaşlarıma, özellikle emniyet camiamıza kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş da duyarlılıklarından dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.

